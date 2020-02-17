Два літаки з евакуйованими пасажирами Diamond Princess прибули до США

До США прибули два літаки з американцями, евакуйованими з круїзного лайнера, який стоїть на карантині в Японії.

Про це повідомляє ВВС.

«До США прибули два літаки з сотнями громадян США з круїзного лайнера, який постраждав від коронавірусу в Японії», - йдеться у повідомленні.

Один літак приземлився на авіабазі ВПС США в Каліфорнії, а інший - в Техасі. Пасажири будуть ізольовані на військових об'єктах протягом 14 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі з України. Відомо про двох українців, які заразилися там. Американців на лайнері було близько 400 осіб, у 62 з них було виявлено коронавірус.

Загальна кількість хворих на лайнері зросла до 454.