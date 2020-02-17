У Лаврова знову лякають росіян американськими спецслужбами

Російське зовнішньополітичне відомство рекомендувало громадянам РФ при плануванні поїздок до США враховувати "загрозу переслідування американськими спецслужбами".

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«Хотіли би знову звернути увагу співвітчизників, які виїжджають за кордон, на загрозу зазнати переслідувань від американських правоохоронних органів і спеціальних служб. Така небезпека існує як у самих США, так і за запитами їх влади у третіх країнах», - йдеться у «попередженні».

Тому російський МЗС при плануванні зарубіжних поїздок радить «ретельно зважувати існуючі ризики переслідування з американської сторони, передусім, це стосується виїздів до США і країн, що мають з ними договори про видачу».

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Як стверджує російське зовнішньополітичне відомство, з 2008 року на території третіх держав зафіксовано 53 випадки арешту росіян за запитом США.

У МЗС РФ як приклад нагадали про декількох засуджених у США росіян: Марію Бутіну (незаконний лобізм - ред.), Костянтина Ярошенка (транспортування великих партій наркотиків - ред.), Віктора Бута (торгівля зброєю і підтримка тероризму - ред.).