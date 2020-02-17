Коронавірус підхопили понад 60 американців із Diamond Princess
Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Японії та дані круїзної компанії Princess Cruises, якій належить лайнер.
"Щонайменше 62 американці з круїзного лайнера Diamond Princess отримали позитивний результат коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед нових 99 випадків зараження коронавірусом, зафіксованих у понеділок, 16 хворих виявилися громадянами США.
Водночас телеканал зазначає, що поки що невідомо, чи включає ця цифра 14 американців, які, за інформацією Державного департаменту США, отримали позитивні результати в неділю і були відправлені до США на чартерних рейсах.
Раніше повідомлялося, що у 14 із 328 евакуйованих американців з круїзного лайнера Diamond Princess виявили коронавірус COVID-19. Ще 44 американців, заражених COVID-19, залишилися в лікарнях Японії. Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" пізніше в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.
Крім того, про плани евакуювати своїх громадян вже заявили Канада, Італія, Південна Корея, Австралія, Тайвань.
Як повідомляв Укрінформ, на борту Diamond Princess перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, включаючи Україну. Наразі відомо про двох українців, які заразилися там.
Судно вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні до 19 лютого діє карантин.
Загальна кількість хворих там зросла до 454.
Фото: kyodonews.net