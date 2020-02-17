Коронавірус підхопили понад 60 американців із Diamond Princess

Вже у 62 громадян США з круїзного лайнера Diamond Princess виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Японії та дані круїзної компанії Princess Cruises, якій належить лайнер.

"Щонайменше 62 американці з круїзного лайнера Diamond Princess отримали позитивний результат коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед нових 99 випадків зараження коронавірусом, зафіксованих у понеділок, 16 хворих виявилися громадянами США.

Водночас телеканал зазначає, що поки що невідомо, чи включає ця цифра 14 американців, які, за інформацією Державного департаменту США, отримали позитивні результати в неділю і були відправлені до США на чартерних рейсах.

Раніше повідомлялося, що у 14 із 328 евакуйованих американців з круїзного лайнера Diamond Princess виявили коронавірус COVID-19. Ще 44 американців, заражених COVID-19, залишилися в лікарнях Японії. Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" пізніше в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.

Крім того, про плани евакуювати своїх громадян вже заявили Канада, Італія, Південна Корея, Австралія, Тайвань.

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Як повідомляв Укрінформ, на борту Diamond Princess перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, включаючи Україну. Наразі відомо про двох українців, які заразилися там.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні до 19 лютого діє карантин.

Загальна кількість хворих там зросла до 454.

Фото: kyodonews.net