В Японії скасовують привітання імператора з ювілеєм через коронавірус

Управління справами імператорського двору Японії має намір відмовитися в цьому році від проведення традиційного привітання монарха з нагоди його дня народження у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

«Японська імперська агенція з управління справами скасувала звернення імператорська Нарухіто до публіки з нагоди його дня народження 23 лютого через вибух епідемії коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що імператору Нарухіто 23 лютого виповнюється 60 років. У таких випадках сам імператор та члени його родини кілька разів виходять на спеціальний броньований балкон в палаці в центрі Токіо, щоб привітати присутніх жителів країни. На подібні заходи зазвичай збираються кілька десятків тисяч людей.

Японська влада вважає, що в рамках заходів щодо запобігання поширенню інфекції не варто проводити такі масові публічні заходи.

Згідно з даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), загальна кількість заражених новим коронавірусом в Японії на сьогодні становить 414 осіб. Більшість з них — пасажири та екіпаж американського круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама. Загальна ж кількість інфікованих хворобою у світі перевищила вже 70 тисяч.

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Нарухіто посів японський імператорський престол 1 травня 2019 року, після того, як його 85-річний батько Акіхіто відрікся від титулу у зв’язку з похилим віком.

Фото: Toshiki Sasazu