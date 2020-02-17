Передвиборна кампанія президента Дуди стартувала у Варшаві

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свою передвиборну кампанію 15 лютого на мітингу у Варшаві.

Про це передає "Громадське".

"Я дякую вам за вашу підтримку і за ваші голоси, завдяки яким мені вдалося брати участь у польських справах на цій надзвичайній посаді, в Офісі президента Республіки Польща", — сказав він під час свого виступу, звертаючись до поляків.

Зазначаючи свої пріоритети на посаді глави держави, Дуда заявив, що для нього головне завдання — підвищення життєвого рівня поляків та підтримка тісного зв'язку з людьми, через що він часто здійснював поїздки країною.

Дуда наголосив, що його зустрічі з місцевими громадами були важливими, оскільки вони "давали зрозуміти президенту про їхні щоденні проблеми". Він додав, що не може уявити іншого способу, яким він міг би служити президентом.

Читайте також: Дуда лідирує у президентських передвиборчих перегонах в Польщі

"Завдання полягає в тому, щоб відремонтувати систему правосуддя, добре її відремонтувати, щоб Польща могла бути справедливою, добре функціонуючою державою... Щоб ми мали чесних і мудрих суддів, незалежних від власних "професійних структур"", — сказав президент.

Читайте також: Європарламент вкотре розкритикував Польщу за реформу судочинства

Президентські вибори у Польщі призначені на 10 травня 2020 року.

Як відомо, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів, чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

Фото: KPRP