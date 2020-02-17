У центрі Торонто сталася стрілянина

У середмісті Торонто сталася стрілянина, унаслідок якої отримав поранення чоловік 20-ти років.

Про це інформує Global News.

"Поліція Торонто стверджує, що чоловік 20-ти років отримав ушкодження під час стрілянини у середмісті", - йдеться у повідомленні.

Поліція заявила, що офіцери отримали виклик до району вулиць Йонге та Джеррард близько 4:30 ранку з повідомленням про стрілянину.

Потерпілого виявили на місці події та транспортували до лікарні з пораненнями, що не загрожують життю.

Про затримання у зв'язку зі стріляниною наразі немає інформації.