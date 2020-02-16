На півночі Сирії знищили сотню проіранських бойовиків - ЗМІ

Останніми днями у провінції Ідліб на північному заході Сирії були ліквідовані близько сотні бойовиків із проіранських угруповань, які активно підтримують режим Асада.

Про це інформує Анадолу.

«За інформацією місцевих джерел, в Ідлібі ліквідовані 100 бойовиків з проіранських угруповань. Тіла загиблих і поранених з лав бойовиків були доставлені 13-14 лютого в Дейр-ез-Зор. Сирійських громадян поховали в районі Альбу-Камал, тіла іноземних терористів відправлені до Іраку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провінція Дейр-ез-Зор, яка межує з Іраком, є стратегічно важливою з огляду на близькість до траси, котра з'єднує Іран з Ліваном. Крім того, тут проходять трубопроводи з Іраку і Йорданії.

У листопаді 2017 року західні райони Дейр-ез-Зору за підтримки проіранських угруповань і Росії перейшли під контроль армії режиму Башара Асада, нагадує агентство.

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Як повідомлялося, 15 лютого до Ідлібської зони деескалації пройшла колона БТР з бійцями сил спеціального призначення Туреччини.

У район турецьких спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби.

Фото: АА