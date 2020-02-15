У світі відбувається глобальний перерозподіл сил, НАТО адаптується – Столтенберг

У сучасному світі відбувається глобальний перерозподіл полюсів сили, тож НАТО вимушене адаптуватися до цих змін, які несуть як нові виклики, так і нові можливості.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми також стикаємося з конкуренцією від перерозподілу балансу глобальних сил. Китай невдовзі стане найбільшою світовою економікою. Він вже зараз має другий у світі оборонний бюджет, і проводить суттєві інвестиції в розвиток нових спроможностей. Піднесення Китаю містить як виклики, так і нові можливості для нас. Нам потрібне спільне розуміння, що це означає для нашої спільної безпеки, для свободи і демократії. Ми залишатимемо наші суспільства відкритими, вільними та стійкими, і це має бути частиною такої відповіді, як і інвестиції в нові спроможності, які дозволять нам залишатися на вістрі технологій», - зауважив Столтенберг.

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Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: НАТО