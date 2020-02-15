У Німеччині силовики провели операцію проти ультраправого угруповання, є затримані

У низці федеральних земель Німеччини пройшли обшуки та арешти підозрюваних у членстві в ультраправому угрупованні.

Про це повідомляє радіо SWR.

«У кількох федеральних землях пройшла операція проти можливого ультраправого угруповання. Проведено розслідування проти 5 осіб, які організували терористичний осередок, а також 8 їх прихильників», - йдеться у повідомленні.

Обшуки відбулися на 13 об’єктах, затримано 12 осіб у віці від 20 до 50 років. Ними займається федеральна прокуратура.

Операція була проведена цього тижня через підозру в підготовці нападів на політиків, мусульман, а також дестабілізації та створення в країні «умови для громадянської війни». Такі плани обговорювалися членами заснованої в 2019 році групи в їх чаті. Про конкретні плани нападів даних немає.