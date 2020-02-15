У Таїланді зросла кількість хворих коронавірусом

У п'ятницю, 14 лютого, в Таїланді виявили ще один випадок зараження коронавірусом, у результаті чого загальна кількість інфікованих у країні досягла 34.

Про це на пресконференції у суботу заявив генеральний директор таїландського Департаменту по боротьбі з хворобами, повідомляє Bangkok Post.

«У п'ятницю був виявлений новий випадок коронавірусу, який вперше вразив співробітника охорони здоров'я, внаслідок чого загальна кількість хворих в країні з січня досягла 34», - йдеться у повідомленні.

Йдеться про 35-річну співробітницю лікарні, яка захворіла в результаті контакту з пацієнтом.

Зазначається також, що з початку січня 14 осіб одужали і повернулися додому.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусів COVID-19 зросла до 66 тис. 492. Від спричиненої ним пневмонії вже померло 1523 людей.

Фото: АА