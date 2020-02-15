Туреччина перекидає спецпризначенців в Ідліб
Укрінформ
У Ідлібську зону деескалації пройшла чергова колона БТР з бійцями сил спеціального призначення Туреччини.
Про це повідомляє "Анадолу".
"Колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонного з Сирією району Рейханли південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує до Сирії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби.
Також повідомляється, що відповідно до домовленостей Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.
Фото: Анадолу