Туреччина перекидає спецпризначенців в Ідліб

У Ідлібську зону деескалації пройшла чергова колона БТР з бійцями сил спеціального призначення Туреччини.

Про це повідомляє "Анадолу".

"Колона з 60 БТР з бійцями сил спеціального призначення досягла прикордонного з Сирією району Рейханли південної турецької провінції Хатай, звідки попрямує до Сирії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в район спостережних пунктів також перекинуті комплекси радіоелектронної боротьби.

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Також повідомляється, що відповідно до домовленостей Туреччина створила 12 спостережних пунктів по внутрішньому периметру останньої із зон деескалації в Сирії з метою моніторингу режиму перемир'я.

Фото: Анадолу