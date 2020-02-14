У Євросоюзі немає місця компромісам щодо верховенства права – Курц

Компроміси в Євросоюзі щодо питань верховенства права, демократії, свободи думки та медіа є неприпустимими, натомість дискусії щодо тем міграційної політики та кліматичних змін є потрібними.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц у своєму виступі під час 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У питаннях верховенства права, демократії, медіа та свободи думки не може бути компромісів всередині Євросоюзу. Щодо різних тем, звичайно, можуть бути різні думки, адже нам потрібна жива дискусія в Союзі, але верховенство права, демократія та свобода думки та ЗМІ – це основні цінності, які не обговорюються", - заявив він під час проведення панелі, присвяченої Заходу та його цінностям.

Відповідаючи на питання щодо ерозії верховенства права в Угорщині, Курц зазначив, що, звичайно, слід прагнути до того, щоб ці ключові цінності виконувалися на 100% всіма країнами ЄС, але, водночас, не потрібно зациклюватися з критикою на тому, коли це не завжди так виходить. За його словами, "є інші частини світу, де "демократія" - взагалі незнайоме слово, однак про це не говорять".

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Також австрійський канцлер заявив, що слід чітко розрізняти згадані ним непорушні цінності та інші дискусії, які є на європейському рівні. За його словами, торік у нього виникало відчуття, що країни Східної Європи у низці дискусій в ЄС виглядали "як члени другого класу", але так не має бути. "В інших питаннях інші думки допускаються. Від міграції до кліматичної політики – добре, коли є дискусія. Кожна країна у ЄС має свій голос, і не повинно бути членів другого чи третього класу", - заявив глава австрійського уряду.

Він вказав на те, що в останні роки спостерігалося все більше напружених ситуацій як усередині самого ЄС, так і між ЄС та США. "Ми повинні усвідомлювати, що маємо більше того, що нас об’єднує, аніж того, що роз’єднує. Що ми можемо бути успішнішими лише, якщо співпрацюватимемо – західні країни між собою, але й із іншими країнами. Чим успішнішими ми будемо, у тому числі економічно, тим більшим буде і в інших країн світу бажання бути схожими на нас", - переконаний канцлер Австрії.

Курц зазначив, що для того, щоб Захід був і надалі привабливим, такі цінності, як демократія, верховенство права, свобода думки та ЗМІ мають супроводжуватися економічним успіхом та розвитком. Адже зараз "ми живемо в час, коли й інші системи економічно успішними можуть бути". При цьому Курц навів приклад будівництва Китаєм лікарні за 10 днів для хворих на коронавірус, що в Європі, передусім через бюрократію, тривало б "роки".

14-16 лютого в Мюнхені, ФРН, проходить міжнародна конференція з питань безпеки. У ній бере участь і українська делегація.