В Єгипті зафіксували перший випадок коронавірусу
Про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.
«Перший випадок коронавірусу в Африці: міністерство охорони здоров’я Єгипту підтвердило інформацію», - йдеться в повідомленні.
Єгипет підтвердив цей випадок у п’ятницю. ЗМІ повідомляють, що зараженою особою був іноземець, якого ізолювали в госпіталі.
Єгипетське міністерство охорони здоров’я заявило, що вже сповістило про це Всесвітню організацію охорони здоров’я та вжило всіх необхідних превентивних заходів.
Деталі про заражену особу наразі не повідомляються.
Як повідомлялося, за останніми даними, загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом, у світі становить 64 435 у 27 країнах світу. А кількість загиблих зросла до 1383.
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