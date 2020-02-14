США пропонують допомогу Північній Кореї через поширення коронавірусу

США готові сприяти в наданні американськими та міжнародними спеціалізованими організаціями допомоги КНДР у запобіганні поширенню в країні коронавірусу.

Про це заявила представник держдепартаменту Морган Ортегус, повідомляє AFP.

«Сполучені Штати готові оперативно сприяти схваленню допомоги з боку цих організацій», - йдеться в заяві.

За словами Ортегус, Сполучені Штати «глибоко стурбовані» вразливістю північнокорейського народу перед COVID-19, спалах якого виник у сусідньому Китаї.

Організації допомоги, що прямують до Північної Кореї з метою не дати вірусу поширитися, шукають звільнення від широкого охоплення санкцій США і ООН проти Північної Кореї.

Сполучені Штати вже минулого року послабили санкції щодо надання гуманітарної допомоги, однак усе ще підтримують жорсткі обмеження, включаючи заборону на всі поїздки до країни громадян США.

Північнокорейські чиновники поки що нічого не заявляли про випадки коронавірусу в країні, але державні ЗМІ цього тижня повідомляли, що для іноземців запровадять 30-денний карантин. Також, за даними місцевих ЗМІ, було заявлено про перший випадок зараження коронавірусом нового типу.