З коронавірусного карантину в Петербурзі втекли четверо росіян

Карантин для прибулих з Китаю в Петербурзі самовільно покинули чотири людини - стало відомо про ще трьох пацієнтів крім випадку з Аллою Ільїною, що став відомим раніше.

Про це повідомляє «Фонтанка» з посиланням на справу Ільїної.

«З документів справи Алли Ільїної, яку судитимуть за самовільне залишення коронавірусного карантину Боткінської лікарні, 14 лютого з'ясувалося, що з лікарні втекли ще три людини», - йдеться в повідомленні

Двоє з них пізніше повернулися на дообстеження, повідомляє «Інтерфакс» слова представника регіонального Росспоживнагляду. У відомстві припускають, що втікачам «зателефонували і пояснили, що вони були неправі».

За межами карантину, крім Ільїної, залишається ще одна дівчина. У Росспоживнагляді не виключають, що її доведеться повертати до лікарні в судовому порядку.

Алла Ільїна, повідомлення про втечу якої з'явилися в російських ЗМІ 11 лютого, прибула з Китаю 30 січня. На карантин до Боткінської лікарні її направили після того, як вона звернулася до лікарів через хворе горло. Головний санітарний лікар Санкт-Петербурга подав позов до суду про примусову госпіталізацію Ільїної, засідання призначене на 17 лютого.

Хвороба, викликана коронавірусом нового типу COVID-2019, поширилася з китайської провінції Хубей з грудня минулого року. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 64437 від коронавірусу нового типу померли 1383 людини.

Раніше в Росії було зафіксовано два випадки захворювання, проте до 12 лютого обидва пацієнта були виписані після отримання двох негативних аналізів.