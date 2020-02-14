Трамп хоче заборонити адміністрації слухати його телефонні розмови з іншими лідерами

Президент США Дональд Трамп висловив пропозицію заборонити американським посадовцями слухати свої телефонні розмови з іноземними лідерами.

Про це повідомляє Politico.

“Це те, чим вони займалися протягом багатьох років: коли ти телефонуєш лідерам інших країн, люди слухають... Я можу повністю припинити цю практику”, — заявив Трамп.

Під час телефонних розмов Трампа з іншими лідерами його слухають до 25 осіб. Серед них радники з національної безпеки Білого дому, представники Держдепартаменту та співробітники розвідки.

Колишній керівник ситуаційної кімнати Білого дому в часи президентства Барака Обами та розвідник з 30-річним досвідом Ларрі Пфайффер заявив, що ця довготривала практика необхідна для захисту і допомоги президенту.

«Це дозволяє президенту та раднику з питань національної безпеки слідкувати за будь-якими домовленостями, досягнутими під час дзвінка, та швидко й точно заперечувати будь-які некоректні заяви про дзвінок з іноземного боку», – сказав Пфайффер.

Пропозиція Трампа з’явилася після того, як американський лідер знову наполіг на тому, що його липнева розмова з Президентом України Володимиром Зеленським була “ідеальною” та “цілком доречною”.

Саме цей діалог розпочав ланцюг подій, що призвели до розслідування справи про імпічмент Трампа.

Анонімний американський розвідник, який слухав розмову двох президентів, написав скаргу про тиск на Україну з боку Трампа. Трамп нібито хотів нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Фото: Drew Angerer/Getty Images