Сьогодні розпочинається Мюнхенська безпекова конференція

Сьогодні в Мюнхені, ФРН, розпочинається міжнародна конференція з питань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині та візьме участь у конференції, повідомляє пресслужба глави держави.

“14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки”, - йдеться в повідомленні.

Планується, що у межах конференції Президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Як повідомляв Укрінформ, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.

За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, «Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики».

Фото: MSC