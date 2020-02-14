Серби хочуть вийти зі складу Боснії та Герцеговини - ЗМІ
Про це заявив член Президії Боснії та Герцеговини серб Мілорад Додік, повідомляє Telegraf.
"Сербський член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік заявив, що Республіка Сербська стала на шлях виходу з держави, і повернення назад не буде", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Додік сказав, що у республіки є два варіанти: тихо піти геть - або ж бути знищеною з допомогою "смертельного" пакету, сформованого міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною.
"Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, бо ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, насамперед втручанням міжнародного чинника", - додав Додік.
Як відомо, Дейтонська угода — мирний договір, підписаний з ініціативи Великої Британії та США між учасниками громадянської війни в Боснії та Герцеговині у листопаді 1995 року в американському місті Дейтон.
За цією угодою Боснія та Герцеговина залишалася єдиною державою, що складається з двох суб’єктів з єдиними інститутами влади: Федерації мусульман і хорватів та Республіки Сербської.