Серби хочуть вийти зі складу Боснії та Герцеговини - ЗМІ

Республіка Сербська, яка є складовою частиною Боснії та Герцеговини, взяла курс на вихід з цієї держави.

Про це заявив член Президії Боснії та Герцеговини серб Мілорад Додік, повідомляє Telegraf.

"Сербський член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік заявив, що Республіка Сербська стала на шлях виходу з держави, і повернення назад не буде", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Додік сказав, що у республіки є два варіанти: тихо піти геть - або ж бути знищеною з допомогою "смертельного" пакету, сформованого міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною.

"Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, бо ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, насамперед втручанням міжнародного чинника", - додав Додік.

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Як відомо, Дейтонська угода — мирний договір, підписаний з ініціативи Великої Британії та США між учасниками громадянської війни в Боснії та Герцеговині у листопаді 1995 року в американському місті Дейтон.

За цією угодою Боснія та Герцеговина залишалася єдиною державою, що складається з двох суб’єктів з єдиними інститутами влади: Федерації мусульман і хорватів та Республіки Сербської.