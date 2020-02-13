До Трампа повертається особиста помічниця, звільнена зі скандалом

Колишня директорка з питань комунікацій Білого дому Гоуп Гікс, яка вимушено пішла у відставку у зв'язку зі слуханнями у "російській" справі, повертається в адміністрацію Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

"Ексдиректорка з питань комунікацій офісу Трампа працюватиме старшим радником у зятя Трампа Джареда Кушнера, який своєю чергою є старшим радником президента", - зазначає видання із посиланням на Білий дім.

Очікується, що Гікс, яка останнім часом працювала виконавчим віцепрезидентом з питань комунікацій компанії Fox, повернеться до адміністрації президента США на початку березня.

Колишня модель Гоуп Гікс вважається однією з найбільш наближених помічниць Дональда Трампа. Офіційно вона почала працювати з ним 2015 року, коли очолила пресслужбу виборчої кампанії. Згодом Гікс перебувала на кількох посадах у Білому домі, в тому числі директора з питань комунікацій.

На слуханнях у Конгресі на початку 2018 року вона підтвердила, що працювала з кореспонденцією, адресованою президенту. Неофіційно її називали "перекладачкою" Трампа, оскільки вона добре розуміла, що той має на увазі, та вміла донести це до журналістів.

Гікс була вимушена подати у відставку після того, як зізналася під час слухань, що іноді не говорила правди Трампу "задля загального блага".

Сам Трамп дуже тепло відгукувався про свою помічницю. "Мені буде не вистачати її поруч, але коли вона сказала мені, що розглядає нові можливості, я все зрозумів. Я впевнений, що ми попрацюємо разом", - сказав тоді президент США.