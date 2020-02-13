У Сінгапурі за день - 8 нових випадків зараження коронавірусом

МОЗ Сінгапуру підтвердило за день вісім нових випадків інфікування коронавірусом в країні.

Про це повідомляє Yahoo Singapore.

"У четвер Міністерство охорони здоров'я підтвердило 8 нових випадків інфікування коронавірусом. Найвищий показник за один день до цього часу. Загальна кількість випадків становить 58 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, йдеться про 5 людей, які були разом у церкві, 2 на будівельному майданчику і 1 співробітника банку.

Усі 8 людей не були нещодавно у Китаї.

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Як повідомлялося, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджений випадок нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 - летальні.

Фото з сайту news.sky.com