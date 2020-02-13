Британський міністр звільнився через конфлікт із Джонсоном
Про це повідомляє Sky News.
“Саїд Джавід подав у відставку з посади міністра фінансів після відмови звільнити своїх помічників під час приголомшливого конфлікту з прем'єр-міністром”, - йдеться у повідомленні.
За даними Sky News, Джавід мав можливість залишитися на посаді, однак прем'єр поставив йому вимогу звільнити своїх помічників.
Джавід відмовився й подав у відставку.
Зазначається, що новим британським міністром фінансів вже призначений Ріші Сунак, який до цього працював держсекретарем в Мінфіні.
Раніше стало відомо, що в британському уряді прем'єра пройшли перші перестановки після Brexit. Більшість членів кабінету були призначені, коли Джонсон став прем'єр-міністром у липні. Тоді він залишив склад уряду у цілому без змін з планами провести більш суттєву перестановку після виходу Британії з ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, Британія вийшли з Євросоюзу 1 лютого 2019 року.