Британський міністр звільнився через конфлікт із Джонсоном

Міністр фінансів Великої Британії Саїд Джавід подав у відставку після того, як він відмовився звільняти своїх помічників на вимогу прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Sky News.

“Саїд Джавід подав у відставку з посади міністра фінансів після відмови звільнити своїх помічників під час приголомшливого конфлікту з прем'єр-міністром”, - йдеться у повідомленні.

За даними Sky News, Джавід мав можливість залишитися на посаді, однак прем'єр поставив йому вимогу звільнити своїх помічників.

Джавід відмовився й подав у відставку.

Зазначається, що новим британським міністром фінансів вже призначений Ріші Сунак, який до цього працював держсекретарем в Мінфіні.

Раніше стало відомо, що в британському уряді прем'єра пройшли перші перестановки після Brexit. Більшість членів кабінету були призначені, коли Джонсон став прем'єр-міністром у липні. Тоді він залишив склад уряду у цілому без змін з планами провести більш суттєву перестановку після виходу Британії з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Британія вийшли з Євросоюзу 1 лютого 2019 року.