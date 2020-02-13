У мадридському офісі Amazon шукали бомбу

Мадридський офіс компанії Amazon евакуювали у четвер після анонімного телефонного дзвінка про замінування будівлі.

Про це повідомляє Devdiscourse з посиланням на іспанську поліцію.

«Офіс Amazon у столиці Іспанії Мадриді був евакуйований після телефонного дзвінка про замінування», - йдеться у повідомленні.

Пізніше місцева поліція оголосила, що інформація про бомбу не підтвердилася.

«Це була помилкова тривога», - заявила речниця поліції, додавши, що співробітники Amazon повертаються до будівлі.

Цю інформацію підтвердив представник компанії.

Як зазначається, інцидент стався на тлі повідомлень про вибухи у низці поштових відділень у Нідерландах.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Зокрема, в Амстердамі вибух пролунав у поштовому сортувальному центрі близько 8:00 за місцевим часом. Ще через пів години вибух стався у поштовому відділенні у Керкраде. Ніхто не постраждав.

У четвер, 13 лютого, у нідерландському місті Лесден виявили пакунок з вибухівкою. Небезпечну посилку оперативно знешкодили. Пакунок з вибухівкою отримала компанія Unisys, яка займається платіжними операціями. Пізніше чергова небезпечна посилка вибухнула в офісній будівлі в Амстердамі.