У мадридському офісі Amazon шукали бомбу
Про це повідомляє Devdiscourse з посиланням на іспанську поліцію.
«Офіс Amazon у столиці Іспанії Мадриді був евакуйований після телефонного дзвінка про замінування», - йдеться у повідомленні.
Пізніше місцева поліція оголосила, що інформація про бомбу не підтвердилася.
«Це була помилкова тривога», - заявила речниця поліції, додавши, що співробітники Amazon повертаються до будівлі.
Цю інформацію підтвердив представник компанії.
Як зазначається, інцидент стався на тлі повідомлень про вибухи у низці поштових відділень у Нідерландах.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Зокрема, в Амстердамі вибух пролунав у поштовому сортувальному центрі близько 8:00 за місцевим часом. Ще через пів години вибух стався у поштовому відділенні у Керкраде. Ніхто не постраждав.
У четвер, 13 лютого, у нідерландському місті Лесден виявили пакунок з вибухівкою. Небезпечну посилку оперативно знешкодили. Пакунок з вибухівкою отримала компанія Unisys, яка займається платіжними операціями. Пізніше чергова небезпечна посилка вибухнула в офісній будівлі в Амстердамі.