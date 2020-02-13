Польська LOT продовжила тимчасову заборону польотів до Китаю

Польська авіакомпанія LOT продовжила термін тимчасового припинення авіаперельотів до Китаю ще до 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив представник пресслужби LOT Міхал Черніцький, інформує Rmf.fm.

"Керівництво польської авіакомпанії LOT прийняло рішення щодо продовження терміну припинення авіарейсів між Варшавою та Пекіном до 28 березня. Це рішення викликано піклуванням про безпеку пасажирів і членів екіпажів польської авіакомпанії LOT”,- зазначив Черніцький у коментарі РАР.

Він додав, що компанія надалі моніторитиме епідеміологічну ситуацію в усьому світі і залишатиметься у контакті з представниками міністерство охорони здоров’я і головної санітарної інспекції Польщі.

Як інформувалося, 31 січня авіакомпанія повідомила про призупинення виконання авіарейсів до Китаю до 9 лютого, потім цей термін було продовжено до 29 лютого.

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Загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах. Кількість померлих від цього захворювання становить понад 1,3 тис. осіб.