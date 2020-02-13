Більше Європи й менше Росії: у Білорусі планують змінити герб

У Білорусі мають намір змінити дизайн державного герба.

Зміни до закону "Про державні символи Республіки Білорусь" планується розглянути на весняній сесії Палати представників, повідомляє Reform.by.

Як зазначається, оновлений герб виглядатиме більш об'ємним. Його еталонне зображення присутнє у проєкті закону, який готується до першого читання.

"У гербі змінять форму колосків. Контур країни стане золотим, а не зеленим, як зараз. Поміняються зображення конюшини й льону. На земній кулі у нижній частині уточнюються контури материків, також зміниться їхній колір. При цьому сам куля трохи повернеться, тепер на ній більше Європи й менше Росії", - йдеться у повідомленні.

Також чіткіше буде художнє рішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".

Міністр юстиції Республіки Білорусь Олег Слижевський на пресконференції у четвер прокоментував підготовлені зміни до законодавства про державну символіку, які передбачають оновлення державного герба.

"З чим це пов'язано? З тим, що виникали питання до зображення державного герба, і ось на підставі різних думок оцінку провели у нас в геральдичній раді при президенті діючої символіки. Проаналізували уважно й прийшли до висновку про те, що зображення потребує удосконалення», - сказав міністр.

Як приклад він навів зірку у верхній частині герба. Вона, за його словами, має дуже чітке виконання, що може викликати неправильні асоціації.

"Тут потрібно розуміти підходи у геральдиці. Є загальноприйняті підходи, згідно з якими, для різних випадків символіка може нести інше смислове значення. Ось у тому вигляді, в якому сьогодні на державному гербі виконано зірку, з цими чіткими гранями, вона більше застосовується у мілітаризованій символіці й носить такий дещо войовничий характер, якщо можна так сказати", - пояснив міністр.

За його словами, Республіка Білорусь - це миролюбна держава, яка зберігає нейтралітет і, безумовно, у жодному разі, у жодних ситуаціях не розглядає агресію як спосіб своєї політики.

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"Необхідно в основному державному символі привести виконання цієї частини символу у відповідність з миролюбною сутністю держави", - зазначив він.

Також зміни торкнуться земної кулі.

За словами міністра, зміни спрямовані на те, щоб герб викликав правильні асоціації, був виконаний ідеально і сприймався позитивно.