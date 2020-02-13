У В'єтнамі через коронавірус закрили на карантин десятитисячну комуну

Влада в’єтнамської провінції Віньфук через коронавірус закрила на 20-денний карантин комуну Шонла, де проживає 10 тисяч людей.

Про це повідомляє AFP із посиланням на місцевий уряд.

“Понад 10 000 людей у ​селах поблизу столиці В'єтнаму були поміщені на карантин у четвер після того, як там було виявлено шість випадків нового коронавірусу”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, контрольні пункти були встановлені навколо шести сіл, які входять в Шонла. Рішення ухвалене після того, як стало відомо про шостий випадок зараження коронавірусом COVID-19.

У транспортних засобах проводиться дезінфекція. Поліція попередила людей, які хочуть потрапити в зону карантину, що після того, як їх пустять туди, вони вже не зможуть виїхати.

Карантин у в'єтнамській комуні став першим подібним випадком за межами Китаю, пов’язаним з поширенням небезпечного коронавірусу.

Загалом у В'єтнамі зафіксовано 16 випадків захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах світу.

Фото: АА