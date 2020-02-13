В Індонезії “прокинувся” найактивніший вулкан

На індонезійському острові Ява 13 лютого почав вивергатися вулкан Мерапі.

Про це повідомляє Xinhua.

“Вулкан заввишки 2930 метрів вивергнув стовп попелу на висоту 2000 метрів ”, - йдеться у публікації.

Місцевим жителям та туристам заборонили наближатися до його кратера на відстань менш як 3 кілометри.

Як повідомляється, місцеві служби порятунку приведені в стан підвищеної готовності.

Вулканологи попереджають про ймовірність виверження лави.

Мерапі розташований приблизно у 28 кілометрах на північ від індонезійської провінції Джок’якарта, де проживає 2,4 мільйона осіб, з них тисячі людей живуть біля підніжжя вулкана.

Вулкан Мерапі регулярно вивергається з 1548 року.