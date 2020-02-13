В Індонезії “прокинувся” найактивніший вулкан
Укрінформ
На індонезійському острові Ява 13 лютого почав вивергатися вулкан Мерапі.
Про це повідомляє Xinhua.
“Вулкан заввишки 2930 метрів вивергнув стовп попелу на висоту 2000 метрів ”, - йдеться у публікації.
Місцевим жителям та туристам заборонили наближатися до його кратера на відстань менш як 3 кілометри.
Як повідомляється, місцеві служби порятунку приведені в стан підвищеної готовності.
Вулканологи попереджають про ймовірність виверження лави.
Мерапі розташований приблизно у 28 кілометрах на північ від індонезійської провінції Джок’якарта, де проживає 2,4 мільйона осіб, з них тисячі людей живуть біля підніжжя вулкана.
Вулкан Мерапі регулярно вивергається з 1548 року.