У Лондоні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У британській столиці підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

"У Лондоні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом. Це жінка, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому", - йдеться в повідомленні.

У середу її діагноз підтвердився. Наразі пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні Сент-Томас.

Цей випадок збільшив число заражень коронавірусом у Великій Британії вже до 9.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тис. осіб.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES