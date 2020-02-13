Із лайнера Diamond Princess завтра евакуюють літніх людей

Влада Японії евакуює літніх людей, котрі знаходяться на карантині круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє NHK News

«Уряд Японії вирішив дозволити евакуацію деяких пасажирів круїзного судна Diamond Princess, де виявлено коронавірус, та їх переміщення в спеціальні заклади. Йдеться про людей віком від 80 років, тих, котрі мають хронічні захворювання і живуть у каютах без вікон», - йдеться в повідомленні.

Проте вони мусять спершу пройти тест, який покаже, що вони не заражені коронавірусом.

Очікується, що евакуація громадян похилого віку з лайнера може початися вже 14 лютого.

Як відомо, на борту Diamond Princess перебувають близько 3,6 тисячі осіб із 50 країн, включаючи Україну. Раніше Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії оголосило про 44 нові випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, на цьому круїзному лайнері. Таким чином, загальна кількість заражених на судні наразі становить 219 осіб, включаючи одного співробітника карантинної служби, який працював на судні, про зараження якого оголосили 12 лютого. Наразі відомо про двох українців, які заразилися там.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого був виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні діє карантин, який має тривати до 19 лютого.

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