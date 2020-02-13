Пентагон може покарати підполковника, який свідчив у справі щодо імпічменту

Керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США, який дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників.

Про це сказав президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами після церемонії підписання закону, спрямованого на підтримку навчальних програм в галузі точних наук для ветеранів Збройних сил США, передає "Голос Америки".

"Ми відправили Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про те, чи пропонує президент тим самим покарати Віндмана, Трамп заявив, що рішення про дисциплінарне стягнення повинні прийняти в Пентагоні.

"Якщо ви подивитеся на те, що сталося... вони, звичайно, розглянуть таку можливість, я думаю... Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Перш за все, він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову (із Зеленським, -ред.)... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.

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Не повідомляючи подробиці, президент додав, що в Білому домі незабаром очікуються нові відставки.

Як повідомлялося, восени минулого року на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту Трампа Віндман, який особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі.

5 лютого в Сенаті відбулося фінальне голосування по справі імпічменту голови Білого дому, під час якого республіканська більшість залишила Дональда Трампа на посаді президента США.

Фото: Shawn Thew/EPA-EFE/REX/Shutterstock