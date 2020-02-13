Туніські військові урятували з моря 11 мігрантів

Неподалік від узбережжя Тунісу з моря було врятовано 11 незаконних мігрантів, які перебували у пошкодженому судні.

Про це заявили у міністерстві оборони Тунісу, повідомляє Xinhua.

“Рятувальна операція відбулася у середу приблизно в 70 км на південний схід від регіону аль-Атая, що на острові Керкенна”, - повідомили у відомстві.

Зазначається, що незаконне судно прибуло з лівійського міста Сабрата й прямувало до узбережжя Італії.

“У міністерстві зауважили, що з-поміж незаконних мігрантів віком від 20 до 30 років, двоє були лівійцями, один — суданцем й вісім — бангладешцями”, - пише Xinhua.

Усі урятованих мігрантів доправили до військово-морської бази Сфакс.

Нагадаємо: кількість спроб незаконно потрапити морем із Тунісу до Італії зростає, попри суворі заходи, запроваджені туніською владою, покликані розв'язати цю проблему.