Туніські військові урятували з моря 11 мігрантів
Укрінформ
Неподалік від узбережжя Тунісу з моря було врятовано 11 незаконних мігрантів, які перебували у пошкодженому судні.
Про це заявили у міністерстві оборони Тунісу, повідомляє Xinhua.
“Рятувальна операція відбулася у середу приблизно в 70 км на південний схід від регіону аль-Атая, що на острові Керкенна”, - повідомили у відомстві.
Зазначається, що незаконне судно прибуло з лівійського міста Сабрата й прямувало до узбережжя Італії.
“У міністерстві зауважили, що з-поміж незаконних мігрантів віком від 20 до 30 років, двоє були лівійцями, один — суданцем й вісім — бангладешцями”, - пише Xinhua.
Усі урятованих мігрантів доправили до військово-морської бази Сфакс.
Нагадаємо: кількість спроб незаконно потрапити морем із Тунісу до Італії зростає, попри суворі заходи, запроваджені туніською владою, покликані розв'язати цю проблему.