У Трампа планують укласти мирову угоду з Талібаном

Нинішня адміністрація США планує укласти мирову угоду з афганськими талібами цього тижня, що може стати додатковим кроком для виведення американського військового контингенту з Афганістану.

Про це повідомляє в середу американський телеканал CNN із посиланням на два джерела в Міністерстві оборони США.

"США прагнуть укласти мирну угоду, яка допоможе виконати бажання президента Дональда Трампа щодо виведення американських військ з Афганістану. Перший крок, як очікується, зменшить нинішню кількість військ з 12-13 тис. до 8,6 тис." - зазначає телеканал.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив журналістам у середу в Брюсселі, що пропозиція про зменшення насильства в Афганістані перебуває на розгляді. "Зараз я провожу консультації тут із союзниками по цьому питанню, й наразі час більше нічого не можу оголосити", - зауважив він.

Водночас, військові чиновники в Пентагоні зауважили, що все ж існує глибокий скептицизм про виконання мирного плану всіма бійцями-талібами в Афганістані.

Нагадаємо: у грудні минулого року США і рух "Талібан" після тримісячної перерви відновили мирні переговори в Катарі.