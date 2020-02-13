Німецькі ЗМІ назвали можливого кандидата на посаду голови партії Меркель

Новим главою німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), лідером якої є канцлер Ангела Меркель, може стати колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Посилаючись на власні поінформовані джерела, видання зазначає, що Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії. Він вже брав участь у виборах нового керівника партії рік тому — після того, як Меркель оголосила про рішення скласти свої повноваження. Тоді він програв Крамп-Карренбауер.

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Як відомо, Крамп-Карренбауер заявила в понеділок, 10 лютого, що не буде претендувати на пост канцлера під час наступних парламентських виборів у 2021 році.

Фрідріх Мерц — колишній голова парламентської Фракції ХДС, який пішов з великої політики ще у 2009 році.

Він відомий гострою критикою політики Меркель у сфері соціальної політики, виступаючи за зниження різних видів соцдопомоги, співфінансування освітніх послуг, починаючи від дитячих садків та підвищення пенсійного віку.

Фото: Die Zeit