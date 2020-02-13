Єврокомісія і Рада ЄС разом шукатимуть відповідь на загрозу коронавірусу

Два єврокомісари у четвер візьмуть участь у надзвичайному засіданні Ради ЄС з питань працевлаштування, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту споживачів, присвяченому пошуку відповіді на загрозу поширення в країнах ЄС коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"13 лютого єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес та єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич візьмуть участь у надзвичайній зустрічі Ради ЄС, яку присвячено спалаху COVID-19 (коронавірусу). Єврокомісія продовжує працювати на всіх фронтах задля підтримання зусиль у подоланні вірусу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Китаї фіксують зменшення випадків зараження коронавірусом

Зазначається, що головною метою Ради міністрів ЄС буде розробка спільних заходів, які мають запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 в межах Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч.

Фото: АА