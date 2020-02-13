Канада не закриватиме країну для іноземців, які побували в Китаї

Канада наразі не має наміру закривати в’їзд до країни іноземцям, які нещодавно побували в Китаї.

Про це під час телеконференції заявила головний лікар Канади Тереза Там, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звісно, ми постійно оцінюватимемо усі ці кроки, але наразі, на наше переконання, існує належний баланс захисту здоров’я канадців”, - відповіла Там на запитання про те, чи дотримається Канада прикладу США, які заборонили в’їзд на свою територію іноземцям з історією відвідування Китаю.

Там додала, що чинний підхід Канади відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо “неналежних обмежень подорожей і торгівлі”.

Як повідомлялося, на початку лютого США запровадили тимчасову заборону на в’їзд іноземців, які протягом останніх двох тижнів перебували в Китаї. Згодом подібні обмеження запровадили й деякі інші країни.

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Станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч. Крім КНР, ще у 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

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