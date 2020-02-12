У Британії підтвердили дев'ятий випадок зараження коронавірусом

У Великій Британії підтвердили дев'ятий випадок зараження новим видом коронавірусу у людини, яка прилетіла з Китаю до Лондона.

Про це повідомляє BBC.

"Жінку, яка кілька днів тому прилетіла до Лондона з Китаю, лікують від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання у Великій Британії зросла до дев'яти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хвору шпиталізували до лікарні Сент-Томас, де є спеціальне інфекційне відділення.

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Крім того, у лікарні Arrowe Park на карантині перебувають 83 людини, у яких підозрювали зараження коронавірусом. Результати тесту на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними й тепер вони зможуть залишити лікарню.

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Наразі у Великій Британії 1750 людей пройшли негативний тест на вірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Крім КНР, ще у 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

Фото: АА