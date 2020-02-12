НАТО знаходитиметься в Іраку лише на запрошення уряду країни – Столтенберг

Тренувальна місія НАТО в Іраку продовжуватиме свою діяльність лише за умови, коли така місія є бажаною для уряду країни та на його запрошення.

Про це у середу за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дозвольте мені бути дуже чітким: НАТО знаходиться в Іраку на запрошення уряду Іраку. Ми будемо залишатися в Іраку лише за умови, що ми є там бажаними. Тому що НАТО повною мірою поважає суверенність Іраку та його територіальну цілісність. Все, що ми робимо, буде відбуватися у тісній консультації та координації з урядом Іраку", - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що перебуває у тісному контакті з керівництвом Іраку. Під час таких контактів відбулося конструктивне обговорення напрямків розвитку тренувальної місії НАТО, яка має на меті підвищити спроможності іракських збройних сил до рівня, коли вони більше не потребуватимуть допомоги від Альянсу.

Генеральний секретар окремо наголосив, що НАТО та Ірак разом беруть участь у боротьбі з тероризмом, і роблять все можливе, щоб в цю країну ніколи не повернулася ІДІЛ. Столтенберг відмітив, що упродовж минулих років народ та іракські сили безпеки продемонстрували велику мужність та рішучість у боротьбі з тероризмом.

"Сьогодні міністри підтвердили нашу підтримку Іраку і принципово погодилися розвинути нашу тренувальну місію. В першому наближенні це означає прийняття на себе певних дій, які здійснювалися в рамках Глобальної коаліції. Міністри також обговорили, що ми можемо зробити більше, понад ці перші кроки", - додав Генеральний секретар НАТО.

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Як повідомлялося, тренувальна місія НАТО в Іраку була започаткована у 2017 році. У січні цього року після ліквідації американськими силами іранського генерала Касема Сулеймані поблизу аеропорту Багдаду парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська. Частина країн НАТО призупинили свою участь у тренувальній місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що тренувальна місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною.