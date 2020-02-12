Nissan хоче відсудити у ексглави компанії близько $90 мільйонів
Про це повідомляє AFP.
“Японський автовиробник Nissan у середу подав цивільний позов до суду на суму в близько 90 мільйонів доларів проти ексглави Карлоса Гона за “роки шахрайської діяльності й поступки на посаді”, - йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що сума у позові була розрахована на базі всіх збитків, які Гон завдав компанії через “корупційні дії”.
Представники Nissan також не виключають, що сума позову може збільшити після того, як Гон, перебуваючи вже у Лівані, на брифінгу зробив кілька “безпідставних та наклепницьких заяв”.
Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо власного прибутку.
Наприкінці 2019 року стало відомо, що Гон утік з Японії в Ліван. 31 грудня він особисто підтвердив цей факт, звинувативши японське правосуддя в несправедливості та упередженості.
На цей час невідомо, яким чином Гон, який перебував під домашнім арештом і наглядом поліції, зміг залишити територію Японії. Інформаційне агентство Кіодо повідомляло, що його нібито вивезли з провінційного японського аеропорту, а потім доправили до Лівану з Туреччини на приватному літаку.
Гон вважається творцем альянсу з Renault Nissan і Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan і Renault.
фото forbes.ru