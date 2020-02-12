У Сінгапурі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 50

У Сінгапурі на пневмонію, викликану коронавірусом COVID-19, заразилося ще троє людей. Вісім осіб перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Вісім пацієнтів у Сінгапурі перебувають у критичному стані. Громадськість має бути готова до того, що інфекція може поширитись, заявили місцеві органи охорони здоров'я у середу, оголосивши про три нових випадки зараження, що збільшує загальну кількість інфікованих до 50", - йдеться у повідомленні.

50 випадків зараження коронавірусом у Сінгапурі є найвищим показником за межами Китаю.

За словами міністра охорони здоров'я Сінгапуру Ган Кім Йонга, громадянам країни необхідно готуватися до гіршого, оскільки влада не може точно спрогнозувати, як протікатиме процес поширення інфекції.

Міністр національного розвитку Лоуренс Вонг додав, що влада Сінгапуру робить усе можливе, щоб стримати поширення коронавірусу, проте нікому не відомо, як буде розвиватися ситуація надалі.

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"Ми не знаємо, наскільки успішними будуть ці всі заходи щодо стримування, яких ми вжили", - зазначив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. За межами Китаю зафіксовано два летальні випадки внаслідок вірусу. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у понад 45 тис. осіб.

Фото: Xinhua