Євродепутат вважає, що ЄС запізнюється із відповіддю на спалах коронавірусу

Напередодні надзвичайної Ради ЄС лідер групи Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер закликав Європу до більш активної протидії спалаху коронавірусу та скоординованих дій із створення спеціалізованих центрів з ідентифікації та лікування хвороби.

Відповідну заяву він зробив у середу під час пресконференції у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу, повне відео цього заходу оприлюднене на мультимедійному порталі ЄС.

«З нашої точки зору, прийшов час показати громадянам, що Європейський Союз здатен утримати контроль та говорити одним голосом, щоб захистити європейців від коронавірусу... І лише через 14 днів після того, як ВООЗ визначила коронавірус як міжнародну загрозу для людського життя, завтра зустрінуться наші міністри. Для нас це важливо, але ця зустріч вже дуже запізніла», - сказав Вебер.

Він назвав проблеми, на вирішення яких сподівається його політична сила напередодні зустрічі європейських міністрів.

Зокрема, за словами Вебера, це налагодження чіткої системи попередження щодо рівня загрози та можливі заходи запобігання хворобі. Зокрема, має бути посилена боротьба з фейковими новинами з цієї тематики, щоб надати впевненості громадянам ЄС.

«По-друге, нам потрібен спільний підхід до людей, які прибувають з-поза меж Європейського Союзу і які відвідували Китай протягом кількох останніх місяців. Поки що не існує загальноєвропейського механізму. Італія вже ввела обмеження, Німеччина – ще ні, але це не дуже довго – дістатися з аеропорту Мюнхену до Мілана. Тож ми маємо відпрацювати скоординовані заходи», - зауважив політичний діяч.

За його словами, особлива увага має бути приділена також людям, які прибувають в Європу з Африки.

Третій пункт - в масштабах усього ЄС має бути створена мережа медичних закладів для тестування та лікування, яка буде відповіддю на слабкі місця у європейській медичній інфраструктурі, що були виявлені при збільшенні кількості захворювань в Європейському Союзі.

Читайте також: МОЗ оновило клінічне визначення коронавірусу COVID 2019

На додаток, за словами лідера ЄНП, Євросоюз має виявити солідарність з тими країнами, які не так добре готові до можливого поширення хвороби.

«Я не хотів би надалі чути від європейських міністрів тезу, що це національна відповідальність. Людям байдуже - це національна, європейська або регіональна відповідальність. Вони потребують рішень. Вони живуть у відкритій та вільній Європі, що означає, що в нас немає закритих кордонів. Національна відповідь має бути надана, але також має бути і загальна європейська відповідь», - наголосив Вебер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч. Крім КНР, ще у 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.