У Гонконзі вже пів сотні людей заражені коронавірусом

У Гонконзі вже 50 людей заражені коронавірусом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників.

“Місцеві чиновники у Гонконзі підтвердили ще один випадок коронавірусу. Таким чином загальна кількість заражених у місті становить 50”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у чоловіка 3 лютого з'явилася висока температура, але тільки 10-го його було госпіталізовано. Він працював разом із людиною, у якої раніше був виявлений коронавірус.

За словами представниці місцевого відділені охорони здоров'я Сари Хо, нині 6 людей перебувають у важкому стані.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

фото: АА