Парламент Лівану затвердив новий уряд

Парламент Лівану підтримав новий кабінет міністрів і план фінансового порятунку уряду в результаті вотуму довіри, незважаючи на спроби протестувальників заблокувати його.

Про це повідомляє Aljazeera.

На підтримку нового кабінету міністрів проголосували 63 члени парламенту з 84. Спікер парламенту Набіх Беррі привітав із цим депутатів, які перед голосуванням провели дев'ятигодинне засідання, на якому обговорювали склад кабінету міністрів.

Читайте також: У Лівані сотні людей протестували проти мирного плану Трампа

Хезболла і його союзники - підтримали уряд, в той час як Рух майбутнього колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі не проголосував за довіру разом зі своїми союзниками, ліванськими силами і Прогресивною соціалістичною партією.

Виступаючи перед голосуванням, прем'єр-міністр Хасан Діаб сказав, що пріоритетом його уряду є збереження іноземної валюти, необхідної для імпорту, і що всі варіанти поводження з євробондами з погашенням в цьому році вивчаються.

Як повідомлялося, безпрецедентні протести у Лівані тривають з 17 жовтня. Ліванці з усіх політичних та релігійних кіл вийшли вимагати масового повалення політичного класу, який вони вважають невмілим та корумпованим.