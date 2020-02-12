Убивство журналістки в Північній Ірландії: поліція затримала ще чотирьох осіб
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речника поліції Саймона Бірне.
“Четверо чоловіків були затримані в рамках розслідування вбивства журналістки Ліри Маккі”, - йдеться у повідомленні.
За словами Бірне, йдеться про чоловіків віком від 20 до 52 років. Місцеві правоохоронці допитують їх у Белфасті.
Раніше у травні 2019 року поліцейські детективи Північної Ірландії вже затримували чотирьох осіб у справі про вбивство Маккі.
Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року у північноірландському місті Лондондеррі у результаті стрілянини загинула жінка. Її ідентифікували як 29-річну журналістку Ліру Маккі. Це сталося під час заворушень на вулицях міста.
Самі заворушення у Лондондеррі розпочалися напередодні Великоднього вихідного дня, коли місцеві республіканці відзначають річницю Великоднього повстання 1916 року за незалежність Ірландії.
Пізніше організація “Ірландська республіканська армія” взяла на себе відповідальність за вбивство журналістки.