Убивство журналістки в Північній Ірландії: поліція затримала ще чотирьох осіб

Поліція Північної Ірландії затримала ще чотирьох осіб у справі про вбивство 18 квітня місцевої журналістки Ліри Маккі.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речника поліції Саймона Бірне.

“Четверо чоловіків були затримані в рамках розслідування вбивства журналістки Ліри Маккі”, - йдеться у повідомленні.

За словами Бірне, йдеться про чоловіків віком від 20 до 52 років. Місцеві правоохоронці допитують їх у Белфасті.

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Раніше у травні 2019 року поліцейські детективи Північної Ірландії вже затримували чотирьох осіб у справі про вбивство Маккі.

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року у північноірландському місті Лондондеррі у результаті стрілянини загинула жінка. Її ідентифікували як 29-річну журналістку Ліру Маккі. Це сталося під час заворушень на вулицях міста.

Самі заворушення у Лондондеррі розпочалися напередодні Великоднього вихідного дня, коли місцеві республіканці відзначають річницю Великоднього повстання 1916 року за незалежність Ірландії.

Пізніше організація “Ірландська республіканська армія” взяла на себе відповідальність за вбивство журналістки.