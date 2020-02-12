За рік 158 мільйонів європейців звернулися на екстрений номер “112”
Лише за підсумками минулого року кількість дзвінків на цей номер перевищила 158 мільйонів, повідомляється на сайті Європейської комісії.
"З 1991 року, за законодавством ЄС, люди, які перебувають у важкій стресовій ситуації, можуть дзвонити на надзвичайний номер “112” з будь-якого місця в Євросоюзі і безоплатно. Доповідь, яка оприлюднена сьогодні, свідчить, що кількість дзвінків на номер “112” в країнах ЄС сягнула за рік 158 мільйонів, що становить більш ніж половину всіх звернень у зв’язку із надзвичайною ситуацією. При цьому понад 2 мільйонів таких дзвінків європейці зробили під час подорожі в інші європейські країни", - йдеться у повідомленні.
Як зазначено у доповіді, Євросоюз продовжує заохочувати країни-члени з вдосконалення цієї надзвичайної послуги. Зокрема, проводиться системна робота із визначення точного місця, з якого надходить дзвінок, для швидкого надання допомоги. Такі розвинуті системи мобільного місцеперебування (AML) нещодавно запроваджені у Мальті, Словенії, а також на повну потужність використовуються в Бельгії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Литві та у Великій Британії (яка на момент дослідження перебувала у складі ЄС). Комісія фінансує програми із запровадження таких систем у Німеччині, Данії, Франції, Хорватії, Угорщині, у Португалії та Швеції.
За даними, які надійшли від 23 країн ЄС, середній час відповіді оператора на надзвичайний дзвінок за номером “112” не перевищує 10 секунд, що у багатьох випадках дозволяє рятувати людські життя.