За рік 158 мільйонів європейців звернулися на екстрений номер “112”

Європа 11 лютого відзначила день єдиного надзвичайного номера "112", за яким люди можуть звернутися за допомогою з будь-якої країни Євросоюзу і в будь-який час.

Лише за підсумками минулого року кількість дзвінків на цей номер перевищила 158 мільйонів, повідомляється на сайті Європейської комісії.

"З 1991 року, за законодавством ЄС, люди, які перебувають у важкій стресовій ситуації, можуть дзвонити на надзвичайний номер “112” з будь-якого місця в Євросоюзі і безоплатно. Доповідь, яка оприлюднена сьогодні, свідчить, що кількість дзвінків на номер “112” в країнах ЄС сягнула за рік 158 мільйонів, що становить більш ніж половину всіх звернень у зв’язку із надзвичайною ситуацією. При цьому понад 2 мільйонів таких дзвінків європейці зробили під час подорожі в інші європейські країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено у доповіді, Євросоюз продовжує заохочувати країни-члени з вдосконалення цієї надзвичайної послуги. Зокрема, проводиться системна робота із визначення точного місця, з якого надходить дзвінок, для швидкого надання допомоги. Такі розвинуті системи мобільного місцеперебування (AML) нещодавно запроваджені у Мальті, Словенії, а також на повну потужність використовуються в Бельгії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Литві та у Великій Британії (яка на момент дослідження перебувала у складі ЄС). Комісія фінансує програми із запровадження таких систем у Німеччині, Данії, Франції, Хорватії, Угорщині, у Португалії та Швеції.

За даними, які надійшли від 23 країн ЄС, середній час відповіді оператора на надзвичайний дзвінок за номером “112” не перевищує 10 секунд, що у багатьох випадках дозволяє рятувати людські життя.