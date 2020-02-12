У Каліфорнії випустили з-під карантину 195 людей, які прибули з Уханя

Всі 195 евакуйованих осіб з китайської провінції Ухань, які перебували під карантином на авіабазі в Каліфорнії через підозру перенесення коронавірусу, завершили 14-денний карантинний період та вийшли з-під нагляду лікарів.

Серед них не було виявлено жодної інфікованої особи, повідомляє CNN.

"У групі, яка була доставлена на базу в окрузі Ріверсайд 29 січня, не було виявлено випадків коронавірусу. Всі 195 осіб завершили остаточну перевірку стану здоров’я у вівторок",- зауважили представники Мінохорони здоров'я США.

При цьому повідомляється, що 24 пацієнти залишаться на базі певний час, допоки не будуть готові продовжити свою подальшу подорож.

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Як запевнили представники міністерства охорони здоров'я, всі обстежені особи не становлять небезпеки для своїх родин та громадськості.

Тим часом на круїзному лайнері Diamond Princess з 25 українцями на борту, який знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама, виявили 39 нових випадків зараження коронавірусом.

Фото: АА