У Каліфорнії випустили з-під карантину 195 людей, які прибули з Уханя
Серед них не було виявлено жодної інфікованої особи, повідомляє CNN.
"У групі, яка була доставлена на базу в окрузі Ріверсайд 29 січня, не було виявлено випадків коронавірусу. Всі 195 осіб завершили остаточну перевірку стану здоров’я у вівторок",- зауважили представники Мінохорони здоров'я США.
При цьому повідомляється, що 24 пацієнти залишаться на базі певний час, допоки не будуть готові продовжити свою подальшу подорож.
Як запевнили представники міністерства охорони здоров'я, всі обстежені особи не становлять небезпеки для своїх родин та громадськості.
Тим часом на круїзному лайнері Diamond Princess з 25 українцями на борту, який знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама, виявили 39 нових випадків зараження коронавірусом.
Фото: АА