У Трампа анонсували зустріч з королем і королевою Іспанії в Білому домі

Король і королева Іспанії збираються відвідати США з державним візитом наприкінці квітня цього року, під час якого проведуть зустріч у Білому домі з президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією.

Про це офіційно повідомила у вівторок, 11 лютого, пресслужба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп вітатимуть у Білому домі їх величності короля Філіпа VI й королеву Іспанії Летицію 21 квітня 2020 року, які перебуватимуть з візитом у США", - зауважили в адміністрації американського президента.

При цьому уточнюється, що візит іспанських монархів носитиме статус "державного", що означає найвищий рівень прийняття.

"Візит ознаменує тісну дружбу й спільну історію наших країн та ще раз підтвердить наші зобов'язання спільно боротися з глобальними викликами", - зауважили в Білому домі.

Для самого ж чинного президента США зустріч з монаршою парою з Іспанії може посилити електоральні настрої серед іспаномовної громади й безпосередньо вихідцями з Іспанії перед президентськими виборами в США в листопаді цього року.

Варто зауважити, що іспанські монархи відвідували США в червні 2018 року. Тоді вони взяли участь в історичних святкуваннях у штаті Луїзіана, який з 1763 по 1802 роки був частиною іспанської колонії. Після цього їх прийняли в Білому домі президент і перша леді США.

Фото: Белый дом