З Уханя через коронавірус евакуювали вже понад 400 канадців

Із китайського міста Ухань після спалаху коронавірусу евакуйовано вже 401 канадця.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

“Сьогодні зранку 130 канадців та їхні 58 родичів, які летіли на замовленому урядом Канади літаку з китайського Уханя, прибули до військової бази Трентон. Вони приєдналися до 213 канадців, які повернулися з Уханя на першому замовленому урядом Канади літаку й американським рейсом, що приземлився в Канаді минулого тижня”, - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що по прибуттю до військової бази пасажирів ретельно оглянули представники Міністерства охорони здоров’я Канади, відповідальні за карантин. “У жодного з пасажирів не виявлено симптомів нового коронавірусу”, - наголосили у МЗС.

Усі пасажири перебуватимуть у карантині на території військової бази 14 днів, аби виключити ризик поширення вірусу в Канаді.

Як повідомлялося, на цей час випадки коронавірусу зафіксовано щонайменше у 25 країнах. Більшість летальних випадків внаслідок захворювання сталися у провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.

Влада Китаю запровадила карантин міста Ухань та ще близько 15 інших китайських міст, щоб стримати поширення хвороби, ці заходи призвели до "закриття", за різними оцінками, до 60 мільйонів людей.

Станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Фото: Xinhua