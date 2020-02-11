Віцепрезидент Єврокомісії: Якби була на місці Путіна, повернула би Крим Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова заявила, що повернула би Крим Україні, якщо у неї була б можливість один день попрацювати у Кремлі замість президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона заявила під час бліцопитування Face to Face, яке було опубліковане на сторінці партії Альянс лібералів і демократів (ALDE) в YouTube.

"Я думаю, що я би "перемістилася" до Москви та замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні", - відповіла Юрова на запитання "З яким політиком Ви б помінялися місцями на один день?"

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Як відомо, раніше Юрова обіймала посаду єврокомісара з питань юстиції, захисту споживачів та гендерної рівності.