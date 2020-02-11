Німецькі консерватори вимагають швидко знайти нового кандидата у канцлери

Німецькі консерватори, які входять до урядової коаліції, вимагають якнайшвидше визначитися з кандидатом на посаду глави уряду після того, як голова Аннеґрет Крамп-Карренбауер оголосила, що залишить посаду в партії та не балотуватиметься в канцлери.

Про це повідомляє DW.

За словами голови Християнсько-соціального союзу (ХСС), прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, від того, наскільки швидко це відбудеться, загалом залежить стабільність в усій Німеччині.

"Не може бути персональних дискусій протягом наступних дев'яти місяців. Це паралізує весь політичний процес. Потрібний розумний і швидкий процес ухвалення рішень. Йдеться не лише про одне персональне питання. Йдеться про стабільність всієї країни - про ХДС, звичайно, але і цілої країни ", - наголосив Зедер.

У свою чергу голова ХДС в Нижній Саксонії Бернд Альтгусманн також закликав до швидкого визначення кандидатури на посаду канцлера країни. "Ми повинні розсудливо і розумно, але в осяжному майбутньому пришвидшити пошук відповідної особистості. Місяці затримок загрожуватимуть суворими випробуваннями", - зазначив він.

На вівторок, 11 лютого, запланована зустріч коаліційних фракцій ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі, на якій обговорять подальший план після заяви Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Опозиційні партії також проведуть зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, глава Християнсько-демократичного союзу - правлячої партії у ФРН - Аннегрет Крамп-Карренбауер не висуватиме своєї кандидатури на пост канцлера і залишить посаду лідера партії.

Вона так пояснила журналістам своє рішення: "Позиції голови партії та кандидата на посаду канцлера, на мою думку, мають бути в одних руках. Тому я залишатимуся на чолі партії доти, доки не буде прийняте рішення щодо кандидатури на посаду канцлера, після чого передам свої повноваження відповідній людині".

Фото: DPA