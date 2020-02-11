Літак із Нью-Йорка у Лондон встановив рекорд швидкості завдяки попутному вітру

Авіалайнер Boeing 747 компанії British Airways прилетів із Нью-Йорка до Лондона на дві години раніше від запланованого часу, встановивши рекорд.

У цьому йому "допоміг" попутний вітер, повідомляє Голос Америки.

"Потужний попутний вітер допоміг авіалайнеру Boeing 747 компанії British Airways прилетіти з Нью-Йорка до Лондона на дві години раніше від запланованого часу", - йдеться у повідомленні.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Як зазначається, 5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин, і це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість авіалайнера сягнула 1327 кілометрів на годину.

Надшвидким переліт став через попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають таке явище висотною струменевою течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть впливати на швидкість літаків, проте також відчуваються як зона турбулентності.

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Це ж атмосферне явище підсилило шторм Сіаrа, що рухався до Великої Британії. На землі шторм призвів до руйнівних поривів вітру й надвисоких хвиль. А два найбільші аеропорти ЄС - у Франкфурті та Амстердамі - змушені були скасувати понад 200 рейсів.