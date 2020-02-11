Меркель шкодує через рішення Крамп-Карренбауер, проте поважає його

Канцлер ФРН Ангела Меркель шкодує через рішення глави Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер відмовитися від амбіцій стати наступним канцлером і залишити посаду лідера партії, проте поважає його.

Про це глава німецького уряду заявила журналістам у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сприйняла рішення Аннегрет Крамп-Карренбауер з великою повагою. Водночас, я дуже шкодую", - заявила Меркель, додавши, що Крамп-Карренбауер таке рішення далося непросто.

Меркель подякувала лідерці ХДС за готовність супроводжувати процес пошуку нової кандидатури на посаду канцлера і заявила, що готова "інтенсивно співпрацювати" з нею у цьому питанні, а також щодо підготовки Програми партії до 2030 року.

Сама Крамп-Карренбауер так пояснила журналістам своє рішення: "Позиції голови партії та кандидата на посаду канцлера, на мою думку, мають бути одних руках. Тому я залишатимуся на чолі партії доти, доки не буде прийняте рішення щодо кандидатури на посаду канцлера, після чого передам свої повноваження відповідній людині".

Лідерка ХДС також зазначила, що рішення про розділення посад глави уряду і партії, прийняте 2 роки тому, призвело до невизначеності в питаннях керівництва, і це ослаблює партію. Проте, ХДС має вступити у 2021 рік, рік виборів, сильною партією, сказала її генеральний секретар.

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Крамп-Карренбауер додала, що, за бажанням федерального канцлера, залишиться на посаді міністра оборони.

Раніше повідомлялося, що глава Християнсько-демократичного союзу - правлячої партії у ФРН - Аннегрет Крамп-Карренбауер не висуватиме своєї кандидатури на пост канцлера і залишить посаду лідера партії.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard